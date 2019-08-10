В МИД Йемена назвали события в Адене переворотом

КАИР, 10 авг - РИА Новости. Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал переворотом действия сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена (ЮПС) в городе Аден.

"События во временной столице Адене, устроенные ЮПС, являются переворотом законных институтов государства. Эти институты поддерживают легитимность с целью ее восстановления после переворота, устроенного хуситами в 2014 году. Легитимность без легитимности невозможна", - цитируется заявление аль-Хадрами в Twitter МИД Йемена.

Ранее в субботу министр обороны Йемена и глава генштаба заявили, что армия выступает на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади.

Официальный представитель ЮПС Низар Хайсам сообщил РИА Новости, что Совет полностью контролирует город Аден и "практически все" госинституты в нем. Он отметил, что Совет поддерживает президента Хади.

Хайсам исключил возможность переговоров при чьем-либо посредничестве с целью прекращения боестолкновений у президентского дворца.

Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Совету, установили в субботу контроль над лояльным президенту Йемена лагерем 39-й бронетанковой бригады в Адене в результате ожесточенных столкновений, есть жертвы и пострадавшие. Сведения о захвате лагеря 39-й бригады поступили спустя несколько часов после того, как Переходный совет установил контроль над двумя другими лагерями, принадлежащими 3-й и 4-й бригадам охраны президентского дворца Маашик.

По данным источника РИА Новости, территорию дворца Маашик покинул ряд саудовских и суданских военных автомобилей, выдвинувшихся в направлении лагеря действующей в Йемене международной коалиции, расположенного к западу от Адена.