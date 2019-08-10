В МИД Йемена назвали события в Адене переворотом

КАИР, 10 авг - РИА Новости. Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал переворотом действия сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена (ЮПС) в городе Аден.
"События во временной столице Адене, устроенные ЮПС, являются переворотом законных институтов государства. Эти институты поддерживают легитимность с целью ее восстановления после переворота, устроенного хуситами в 2014 году. Легитимность без легитимности невозможна", - цитируется заявление аль-Хадрами в Twitter МИД Йемена.
Ранее в субботу министр обороны Йемена и глава генштаба заявили, что армия выступает на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади.
Официальный представитель ЮПС Низар Хайсам сообщил РИА Новости, что Совет полностью контролирует город Аден и "практически все" госинституты в нем. Он отметил, что Совет поддерживает президента Хади.
Хайсам исключил возможность переговоров при чьем-либо посредничестве с целью прекращения боестолкновений у президентского дворца.
Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Совету, установили в субботу контроль над лояльным президенту Йемена лагерем 39-й бронетанковой бригады в Адене в результате ожесточенных столкновений, есть жертвы и пострадавшие. Сведения о захвате лагеря 39-й бригады поступили спустя несколько часов после того, как Переходный совет установил контроль над двумя другими лагерями, принадлежащими 3-й и 4-й бригадам охраны президентского дворца Маашик.
По данным источника РИА Новости, территорию дворца Маашик покинул ряд саудовских и суданских военных автомобилей, выдвинувшихся в направлении лагеря действующей в Йемене международной коалиции, расположенного к западу от Адена.
Столкновения между силами "Пояса безопасности" и лояльными президенту Йемена Абд Раббо Мансуру Хади силами продолжаются со среды. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах". Источник в военном госпитале Басхейб ранее сообщил РИА Новости, что всего с момента начала столкновений в Адене в больницы были доставлены восемь погибших и 61 раненый.