Сергей Безруков рассказал о съемках спортивной драмы "Мистер Нокаут"

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал в Инстагараме о съемках спортивной драмы с рабочим названием "Мистер Нокаут".
"Кино. Работаем. Погода не айс. Но мы в помещении - что радует. Олимпиада 64. Красивая форма, да? "Мистер Нокаут" в процессе", - написал Безруков.
В мае этого года стало известно, что режиссер Артем Михалков снимет фильм об участии сборной СССР по боксу в летних Олимпийских играх 1964 года в Токио. Безруков уже размещал фотографии с актером Виктором Хориняком, который в картине сыграет олимпийского чемпиона боксера Валерия Попенченко.
Тогда Безруков написал: "я в роли его тренера, не менее ВЕЛИКОГО и ЛЕГЕНДАРНОГО, Григория Филипповича Кусикьянца "
Премьера "Мистера Нокаута" запланирована будущий год.