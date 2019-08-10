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РИА Новости
Культура

Сергей Безруков рассказал о съемках спортивной драмы "Мистер Нокаут"

17:31, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Безруков перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
Сергей Безруков перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал в Инстагараме о съемках спортивной драмы с рабочим названием "Мистер Нокаут".
"Кино. Работаем. Погода не айс. Но мы в помещении - что радует. Олимпиада 64. Красивая форма, да? "Мистер Нокаут" в процессе", - написал Безруков.
В мае этого года стало известно, что режиссер Артем Михалков снимет фильм об участии сборной СССР по боксу в летних Олимпийских играх 1964 года в Токио. Безруков уже размещал фотографии с актером Виктором Хориняком, который в картине сыграет олимпийского чемпиона боксера Валерия Попенченко.
Тогда Безруков написал: "я в роли его тренера, не менее ВЕЛИКОГО и ЛЕГЕНДАРНОГО, Григория Филипповича Кусикьянца "
Премьера "Мистера Нокаута" запланирована будущий год.
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