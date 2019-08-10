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РИА Новости

В МЧС назвали сроки тушения склада боеприпасов под Каменкой

17:03, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
© РИА Новости / Ольга Халманова
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КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Активное тушение склада боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае, который загорелся второй раз за неделю, продолжится минимум сутки, сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин.
"Это очень опасные и сложные работы. Их выполняет министерство обороны. Пока мы взяли тайм-аут еще на сутки. Еще сутки будет продолжаться активное тушение. Сегодня в тушении принимали участие самолеты Ил-76 Министерства обороны. Совершено семь вылетов и сбросов воды на очаг", - сказал Лисин.
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
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К тушению военного арсенала под Ачинском подключились три пожарных танка
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По данным краевых властей, всего за медпомощью во второй раз обратилось 12 человек. Четыре из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеМЧСИл-76Красноярский крайКаменкаКрасноярскБезопасностьПроисшествия
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