В МЧС назвали сроки тушения склада боеприпасов под Каменкой

"Это очень опасные и сложные работы. Их выполняет министерство обороны. Пока мы взяли тайм-аут еще на сутки. Еще сутки будет продолжаться активное тушение. Сегодня в тушении принимали участие самолеты Ил-76 Министерства обороны. Совершено семь вылетов и сбросов воды на очаг", - сказал Лисин.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По данным краевых властей, всего за медпомощью во второй раз обратилось 12 человек. Четыре из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.