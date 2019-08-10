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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали заявление депутата о "климатическом оружии"

16:57, 10 августа 2019
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Использование "климатического оружия" не имеет ничего общего с лесными пожарами в Сибири, считает глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1"заявил, что непогоду в России могло вызвать применение "климатического оружия". Так парламентарий объяснил пожары в Сибири.
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"В действительности это не имеет ничего общего", - заявил Бурматов РИА Новости, пояснив, что эти заявления в комитете не слышали.
"К климату и к погоде нынешние лесные пожары не имеют прямого отношения. Дело в том, что единственной климатической причиной пожаров могут гипотетически стать "сухие" грозы. Но дело в том, что мы приглашали МЧС, и они нам сказали, что "сухих" гроз в местах, где были лесные пожары, не наблюдалось", - сказал он.
Бурматов подчеркнул, что лесные пожары в этом году происходят благодаря множеству факторов, в первую очередь они связаны с действиями региональных чиновников, которые своевременно не подготовились к пожароопасному периоду. "По моим данным, всего треть регионов в целом закупили пожарную технику и провели профилактические мероприятия по защите лесов от пожаров в соответствующие сроки", - рассказал парламентарий.
Одной из причин пожаров, как напомнил Бурматов, является деятельность "чёрных" лесорубов, а также коррупция властей и правоохранительных органов. "Но опять-таки не климат, не какие-то другие причины…. Если руководители регионов заявляют о том, что тушить для них нет никакой целесообразности, ну климат-то тут причём, тем более какое-то оружие", - отметил глава комитета ГД по экологии.
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