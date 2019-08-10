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РИА Новости

В ЛНР сообщили о подрыве группы силовиков у линии соприкосновения

16:55, 10 августа 2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Группа украинских силовиков подорвалась во время минирования участка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
"В 13.05 (в субботу, совпадает с мск) нашими наблюдателями была выявлена группа противника численностью до трех человек, проводившая минирование местности в районе позиций вооруженных формирований Украины", - рассказал Осадчий.
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По его словам, в 13.15 группа наблюдения Народной милиции зафиксировала два взрыва, предположительно, противопехотных мин, в результате которых трое военнослужащих ВС Украины получили ранения.
"В 13.25, сразу после эвакуации раненных, боевики из состава 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины совершили обстрел наших позиций из гранатомётов различных видов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лозовое", - сообщил Осадчий.
Он подчеркнул, что Народная милиция ЛНР продолжает соблюдать перемирие, не поддается на провокации и наблюдает за действиями ВСУ.
"Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее и добиться прекращения провокаций со стороны вооруженных формирований Украины", - добавил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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