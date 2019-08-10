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РИА Новости
Задержание Атамбаева

В Киргизии арестовали экс-главу аппарата Атамбаева

16:53, 10 августа 2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековВ селе Кой-Таш в Киргизии
В селе Кой-Таш в Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В селе Кой-Таш в Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 10 авг - РИА Новости. Бывшего главу аппарата экс-президента Алмазбека Атамбаева, его ближайшего советника Фарида Ниязова поместили под стражу до 8 октября за захват заложников, сообщили РИА Новости в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека.
"Судья принял решение поместить Ниязова под стражу в СИЗО до 8 октября", - заявил собеседник агентства.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа. В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.
Микроавтобус выезжает с территории села Кой-Таш в Киргизии
Вчера, 15:45РИА Новости
Журналисты узнали, что происходит в доме Атамбаева после его задержания
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг. На следующий день после его задержания, в пятницу, последовали аресты и вызовы на допросы его ближайших сторонников, среди которых бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов, советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
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Сторонники Атамбаева рассказали о допросах
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Задержание АтамбаеваСооронбай ЖээнбековФарид НиязовАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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