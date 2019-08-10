Под Астраханью число погибших в ДТП увеличилось до пяти

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пять человек скончались при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Астраханской области в субботу, сообщает пресс-службу УМВД по региону.
Ранее сообщалось о четырех погибших, в том числе одном ребенке, и одном пострадавшем в ДТП на автодороге Волгоград - Астрахань.
"Водитель иномарки 1990 года рождения с различными травмами был доставлен в больницу, где позднее скончался", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают виновника аварии. Проводится проверка.