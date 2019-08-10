Маловодный период на Волге не привел к сокращению рыбы, заявил Кобылкин

"Это на самом деле был маловодный период. Это случается. Когда наводнение было в Ставропольском крае, сколько лет его не было, и вдруг это все произошло, и вода поднялась так, что никто такого не помнит и не ожидал. Это периодически происходит. Цикличность разная бывает. Бывает раз в 15, 100, 40 лет это мы наблюдаем. Такие же проблемы с водой случаются и на Дальнем Востоке. Не вижу я проблем", - отметил министр.