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РИА Новости

Маловодный период на Волге не привел к сокращению рыбы, заявил Кобылкин

16:42, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКорабль на отмели у яхт-клуба "Локомотив" в Казани в результате понижения уровня воды в Волге
Корабль на отмели у яхт-клуба Локомотив в Казани в результате понижения уровня воды в Волге
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Корабль на отмели у яхт-клуба "Локомотив" в Казани в результате понижения уровня воды в Волге. Архивное фото
КИСЛОВОДСК, 10 авг - РИА Новости. Маловодный период на Волге не привёл к сокращению рыбы, ситуация больше нагнетается, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
"Все нагнетают, что это (маловодный период - ред.) очень сильно повлияло на рыбу. Я лично обзванивал и глав, и простых ребят, которые находятся в национальных парках и кто с удочкой сидит, и кто участвует в артелях. Рыбы меньше не стало", - сказал министр, который находится с рабочей поездкой в Ставропольском крае.
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Он отметил, что эта ситуация больше нагнетается. "Я хотел бы, чтобы этого не было", - добавил Кобылкин.
По его словам, как такового обмеления на Волге нет.
"Это на самом деле был маловодный период. Это случается. Когда наводнение было в Ставропольском крае, сколько лет его не было, и вдруг это все произошло, и вода поднялась так, что никто такого не помнит и не ожидал. Это периодически происходит. Цикличность разная бывает. Бывает раз в 15, 100, 40 лет это мы наблюдаем. Такие же проблемы с водой случаются и на Дальнем Востоке. Не вижу я проблем", - отметил министр.
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Дмитрий КобылкинСтавропольский крайОбщество
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