К тушению военного арсенала под Ачинском подключились три пожарных танка

КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Три пожарных танка задействованы спасателями для тушения военного арсенала под Каменкой в Красноярском крае, сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин.

"Продолжаются работы по тушению. Задействованы два танка. И сегодня прибыл еще один новый танк для тушения. Это пожарные танки, которые занимаются протушиванием очагов в эпицентре арсенала, где продолжается еще тление всех опасных веществ. Открытого горения нет", - сказал Лисин.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек.