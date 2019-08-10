Суд арестовал обвиняемого в мародерстве жителя Ачинска

КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Предполагаемый мародер, который подозревается в серии квартирных краж в деревнях Красноярского края, эвакуированных из-за взрывов на военном складе, арестован на два месяца, сообщил журналистам начальник регионального главка МВД Александр Речицкий.

Ранее сообщалось, что задержана группа мародеров из трех человек, которые подозреваются в серии квартирных краж в поселке Ключи и деревне Каменка в Ачинском районе. Речицкий сообщил, что два человека пока являются свидетелями. В их мобильных телефонах обнаружены записи, как они пробираются в дома и выходят из них.

"Один человек сегодня арестован сроком на два месяца решением Ачинского суда. Молодой человек не судим, его мама живет в Каменке, сам он проживал в Ачинске. Воспользовался случаем, когда люди уходили из своих домов, совершил четыре таких преступления. Сегодня он раскаивается. Когда снимут ограничения, продолжим следственно-оперативные действия", - сказал Речицкий.

Он отметил, что имущество и средства уже вернули пострадавшим. В частности, речь идет о сумме в 45 тысяч рублей, оргтехнике и украшениях. Речицкий рассказал, что всего в районе зарегистрировано восемь таких фактов. Над раскрытием всех преступлений работает полиция.