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РИА Новости

Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за содержания ГМО

16:26, 10 августа 2019
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© Flickr / sneakerdog Папайя
Папайя
© Flickr / sneakerdog
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая и отозвал из оборота уже поставленную продукцию в связи с выявлением ГМО в ходе проверок, сообщила пресс-служба ведомства.
"Роспотребнадзором с 1 июля 2019 приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации папайи свежей производства Китай, вся продукция отозвана из оборота", - говорится в сообщении.
В первом полугодии 2019 года Роспотребнадзор исследовал более 16 тысяч проб на наличие ГМО. Незарегистрированные в России линии ГМО были выявлены в 22 пробах папайи, уточнили в пресс-службе.
По всем выявленным нарушениям приняты административные меры, выданы предписания об изъятии продукции и об устранении нарушений, уточнили в пресс-службе.
Роспотребнадзором продолжается контроль за ГМО в пищевой продукции, подчеркнули в ведомстве.
Владимир Жириновский
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