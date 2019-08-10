Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за содержания ГМО

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая и отозвал из оборота уже поставленную продукцию в связи с выявлением ГМО в ходе проверок, сообщила пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзором с 1 июля 2019 приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации папайи свежей производства Китай, вся продукция отозвана из оборота", - говорится в сообщении.

В первом полугодии 2019 года Роспотребнадзор исследовал более 16 тысяч проб на наличие ГМО. Незарегистрированные в России линии ГМО были выявлены в 22 пробах папайи, уточнили в пресс-службе.

По всем выявленным нарушениям приняты административные меры, выданы предписания об изъятии продукции и об устранении нарушений, уточнили в пресс-службе.