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РИА Новости

Российская команда лидирует в серии индивидуальных заездов БМП на АрМИ-2019

16:10, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБоевая подготовка соединений и воинских частей Южного военного округа
Боевая подготовка соединений и воинских частей Южного военного округа
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Боевая подготовка соединений и воинских частей Южного военного округа. Архивное фото
ПОЛИГОН КОРЛА (Китай), 10 авг – РИА Новости. Российская команда взяла лидерство во второй серии индивидуальных заездов экипажей БМП в рамках конкурса "Суворовский натиск" Армейских международных игр – 2019 в Китае, рассказали РИА Новости в пресс-центре игр.
По данным судейского протокола, общее время россиян по итогам сегодняшнего дня составило 63 минуты 28 секунд. Второе место заняла команда Белоруссии, а третье – Венесуэлы.
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Россию на соревнованиях "Суворовский натиск" представляют военнослужащие Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и 102-й военной базы Южного военного округа.
На данный момент турнирную таблицу возглавляет команда Китая, вторую строчку занимает Россия, третьи - представители Ирана. По итогам заездов представителей всех стран-участниц индивидуальное время экипажей суммируется, а общий результат в дальнейшем будет учитываться при определении соперников и порядка старта команд на финальном этапе конкурса "Эстафета", который состоится 15 августа.
АрМи-2019 проходят с 3 по 17 августа. На территории КНР проводятся четыре конкурса: "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Мастер-оружейник" и "Безопасная среда". В конкурсах состязаются 24 команды, представляющие страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Соревнования проходят на объектах тренировочной базы Корла в Синьцзянском военном округе.
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