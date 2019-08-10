Российская команда лидирует в серии индивидуальных заездов БМП на АрМИ-2019

ПОЛИГОН КОРЛА (Китай), 10 авг – РИА Новости. Российская команда взяла лидерство во второй серии индивидуальных заездов экипажей БМП в рамках конкурса "Суворовский натиск" Армейских международных игр – 2019 в Китае, рассказали РИА Новости в пресс-центре игр.

По данным судейского протокола, общее время россиян по итогам сегодняшнего дня составило 63 минуты 28 секунд. Второе место заняла команда Белоруссии, а третье – Венесуэлы.

Россию на соревнованиях "Суворовский натиск" представляют военнослужащие Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и 102-й военной базы Южного военного округа.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет команда Китая, вторую строчку занимает Россия, третьи - представители Ирана. По итогам заездов представителей всех стран-участниц индивидуальное время экипажей суммируется, а общий результат в дальнейшем будет учитываться при определении соперников и порядка старта команд на финальном этапе конкурса "Эстафета", который состоится 15 августа.