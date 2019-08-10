Росатом: гибель людей при ЧП под Архангельском вызвана стечением факторов

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В "Росатоме" после гибели своих сотрудников при ЧП под Архангельском заявили, что имело место стечение факторов, это нередко происходит при испытаниях новых технологий.

"Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий", - сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций "Росатома".

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.