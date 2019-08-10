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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом": испытания взорвавшейся ракеты проходили на морской платформе

16:04, 10 августа 2019
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© REUTERS / STRINGERКПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
© REUTERS / STRINGER
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне в Архангельской области, проходили на морской платформе, сообщили журналистам в департаменте коммуникаций Росатома.
"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией", - рассказали в пресс-службе.
В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
В пятницу власти региона заявили, что после ЧП проведен комплекс исследований и сделан вывод, что в прилегающих к месту инцидента районах нет превышения нормального радиационного фона.
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Вчера, 13:00РИА Новости
Радиационный фон в Архангельской области после ЧП на полигоне не превышен
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Ядерные технологииВзрыв на полигоне под АрхангельскомНовости - Ядерные технологииРосатомАрхангельская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Может ещё ключ от квартиры, где деньги лежат ? И действительно, давайте опубликуем все секреты государства в открытый доступ, зато никаких иностранных шпионов не будет, всё сами расскажем...
10 августа, 17:15
LLLav Li
1000002
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