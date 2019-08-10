"Росатом": испытания взорвавшейся ракеты проходили на морской платформе

КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне в Архангельской области, проходили на морской платформе, сообщили журналистам в департаменте коммуникаций Росатома.

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией", - рассказали в пресс-службе.

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.