Росатом заявил, что погибшие сотрудники знали об опасности проводимых работ

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Погибшие при ЧП на военном полигоне в Архангельской области специалисты Росатома были осведомлены о потенциальной опасности проводимых работ, сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций Росатома.

Ранее Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области.

"Наши сотрудники, безусловно, были осведомлены о важности и потенциальной опасности проводимых работ, специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям", - сказал собеседник агентства.

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.