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РИА Новости

Росатом заявил, что погибшие сотрудники знали об опасности проводимых работ

16:04, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Погибшие при ЧП на военном полигоне в Архангельской области специалисты Росатома были осведомлены о потенциальной опасности проводимых работ, сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций Росатома.
Ранее Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области.
"Наши сотрудники, безусловно, были осведомлены о важности и потенциальной опасности проводимых работ, специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям", - сказал собеседник агентства.
В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
В пятницу власти региона заявили, что после ЧП проведен комплекс исследований и сделан вывод, что в прилегающих к месту инцидента районах нет превышения нормального радиационного фона.
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Новости - Ядерные технологииРосатомАрхангельская областьПроисшествия
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