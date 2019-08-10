Под Воронежем в ДТП с тремя машинами погиб человек

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Один человек погиб, пять пострадали в результате ДТП в Павловском районе Воронежской области на 691-м километре автодороги М-4 "Дон", сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, водитель автомобиля Hyundai Elantra выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. Через несколько минут после этого в них врезался водитель грузовика MAN. Уточняется, что на момент второго столкновения пассажиры и водители легковых машин находились вне салонов.

"В результате ДТП от полученных телесных повреждений водитель автомобиля Hyundai Elantra скончался на месте. Еще пять человек получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение. Среди них два пассажира автомобиля Hyundai Elantra... а также водитель и два пассажира Toyota Corolla", - говорится в сообщении.