Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T15:59Z
https://ria.ru/20190810/1557375038.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

Под Воронежем в ДТП с тремя машинами погиб человек

15:59, 10 августа 2019
275
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Один человек погиб, пять пострадали в результате ДТП в Павловском районе Воронежской области на 691-м километре автодороги М-4 "Дон", сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, водитель автомобиля Hyundai Elantra выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. Через несколько минут после этого в них врезался водитель грузовика MAN. Уточняется, что на момент второго столкновения пассажиры и водители легковых машин находились вне салонов.
"В результате ДТП от полученных телесных повреждений водитель автомобиля Hyundai Elantra скончался на месте. Еще пять человек получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение. Среди них два пассажира автомобиля Hyundai Elantra... а также водитель и два пассажира Toyota Corolla", - говорится в сообщении.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
4 августа, 14:47РИА Новости
Под Владимиром в результате ДТП погиб человек
100400
Обсудить 0
Воронежская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли два человека
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Кабардино-Балкарии в ДТП на трассе погибли три человека
Коридор в больнице
В Петербурге подросток нашел бутылку, выпил из нее и попал в больницу
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Башкирии сгорела столовая детского лагеря
Лента
новостей
ДТП на 148-м километре автодороги Волгоград - Астрахань. 10 августа 2019
Под Астраханью число погибших в ДТП увеличилось до пяти
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Дагестане в ДТП погиб человек
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Врио главы Ингушетии поручил расследовать причины взрыва на заправке
Машины МЧС РФ едут по затопленным улицам
В районах Новгородской области, где были подтопления, уровень воды снизился
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Под Новосибирском в ДТП с микроавтобусом погиб человек
Автомобиль Следственного комитета России
СК выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Тамбовской области
Сотрудники полиции у рамок металлоискателей на проспекте Академика Сахарова в Москве
В СПЧ призвали воздержаться от незаконных действий после митинга в Москве
Сломанное ураганом дерево на улице города Москвы
В Москве из-за сильного ветра 36 автомобилей получили повреждения
Вагон поезда
В Петербурге электричка сбила подростка
Работа пожарно - спасательного центра
На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Росатом заявил, что погибшие сотрудники знали об опасности проводимых работ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал богатейшие семьи мира
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
22:09Российские военные зафиксировали 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации
22:03Омбудсмен разбирается с ситуацией с задержанием подростков после акции
Лента новостейМолния