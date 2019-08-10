Врио главы Ингушетии поручил расследовать причины взрыва на заправке

НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование причин взрыва на газовой заправке в городе Сунжа, в результате которого пострадали семь человек, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Ранее в ГУ МЧС РФ по Ингушетии сообщили, что в 22.53 мск в пятницу в городе Сунжа на улице Свердлова произошел взрыв на газовой заправке. В результате пострадали шесть человек, которые с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу. Позже стало известно, что пострадали семь человек. Трех пострадавших перевезли на лечение в Чечню. Пожар ликвидирован, его тушили 25 человек и семь единиц техники. По информации МВД, по предварительным данным, причиной взрыва могло стать несоблюдение правил техники безопасности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека" УК РФ, санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы. Одновременно прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения требований о промышленной безопасности.

"Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко и министр внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин постоянно держат меня в курсе событий. Рекомендовал им разобраться в причинах аварии и провести обследование объектов, подобных тому, на котором произошел взрыв, на предмет соответствия нормам безопасности", - приводит пресс-служба слова Калиматова.

Он также поручил принять все необходимые меры для эффективного лечения пострадавших, в том числе в случае необходимости обеспечить их транспортировку в клиники Москвы.