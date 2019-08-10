Согласованный митинг в центре Москвы проходит корректно, заявили в СПЧ

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Согласованный митинг на проспекте академика Сахарова в Москве на данный момент проходит корректно со стороны его организаторов, участников и правоохранителей, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Столичный главк МВД проинформировал, что порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованной акции в центре Москвы, участники митинга расходятся.
"Я считаю, что на данный момент все происходит корректно. Мы внимательно следим за действиями организаторов митинга, участниками и действиями полиции с точки зрения исполнения своих обязанностей с точным соответствием требованиям закона", - сказал РИА Новости Борисов.
Член СПЧ заявил, что на митинг собрались люди, которые фактически не имеют отношения к происходящим в Москве событиям - приезжие даже корреспондентам, специально аккредитованным на это мероприятие, не могут сказать, как они здесь оказались. "Видно, что работали какие-то зазывалы на этот митинг", - добавил он.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.