Согласованный митинг в центре Москвы проходит корректно, заявили в СПЧ

Рэп исполнитель Оксимирон на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Согласованный митинг на проспекте академика Сахарова в Москве на данный момент проходит корректно со стороны его организаторов, участников и правоохранителей, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

Столичный главк МВД проинформировал, что порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованной акции в центре Москвы, участники митинга расходятся.

"Я считаю, что на данный момент все происходит корректно. Мы внимательно следим за действиями организаторов митинга, участниками и действиями полиции с точки зрения исполнения своих обязанностей с точным соответствием требованиям закона", - сказал РИА Новости Борисов.

Член СПЧ заявил, что на митинг собрались люди, которые фактически не имеют отношения к происходящим в Москве событиям - приезжие даже корреспондентам, специально аккредитованным на это мероприятие, не могут сказать, как они здесь оказались. "Видно, что работали какие-то зазывалы на этот митинг", - добавил он.