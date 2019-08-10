Йеменские сепаратисты установили контроль над военным лагерем в Адене

КАИР, 10 авг - РИА Новости. Силы сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена установили в субботу контроль над лояльным президенту Йемена лагерем 39-й бронетанковой бригады в Адене в результате ожесточенных столкновений, имеются жертвы и пострадавшие, сообщил РИА Новости военный источник в Адене.

"Силы "Пояса безопасности" взяли под контроль лагерь 39-й танковой бригады в округе Хур Максар на востоке Адена после ожесточенных столкновений и осады лагеря", - заявил источник.

"В результате столкновений есть жертвы и раненые", - сообщил он.

Сведения о захвате лагеря 39-й бригады поступили спустя несколько часов после того, как Переходный совет установил контроль над двумя другими лагерями, принадлежащими 3-й и 4-й бригадам охраны президентского дворца Маашик.

По данным источника РИА Новости, территорию дворца Маашик покинул ряд саудовских и суданских военных автомобилей, выдвинувшихся в направлении лагеря действующей в Йемене Международной коалиции, расположенного к западу от Адена.