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РИА Новости

Йеменские сепаратисты установили контроль над военным лагерем в Адене

15:51, 10 августа 2019
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© AP Photo / Arab 24 Ситуация в Йемене
Ситуация в Йемене
© AP Photo / Arab 24
КАИР, 10 авг - РИА Новости. Силы сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена установили в субботу контроль над лояльным президенту Йемена лагерем 39-й бронетанковой бригады в Адене в результате ожесточенных столкновений, имеются жертвы и пострадавшие, сообщил РИА Новости военный источник в Адене.
"Силы "Пояса безопасности" взяли под контроль лагерь 39-й танковой бригады в округе Хур Максар на востоке Адена после ожесточенных столкновений и осады лагеря", - заявил источник.
"В результате столкновений есть жертвы и раненые", - сообщил он.
Сведения о захвате лагеря 39-й бригады поступили спустя несколько часов после того, как Переходный совет установил контроль над двумя другими лагерями, принадлежащими 3-й и 4-й бригадам охраны президентского дворца Маашик.
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По данным источника РИА Новости, территорию дворца Маашик покинул ряд саудовских и суданских военных автомобилей, выдвинувшихся в направлении лагеря действующей в Йемене Международной коалиции, расположенного к западу от Адена.
Столкновения между силами "Пояса безопасности" и лояльными президенту Йемена Абд Раббо Мансуру Хади силами продолжаются со среды. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах". Источник в военном госпитале Басхейб ранее сообщил РИА Новости, что всего с момента начала столкновений в Адене в больницы были доставлены восемь погибших и 61 раненый.
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