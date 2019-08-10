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РИА Новости

В Башкирии сгорела столовая детского лагеря

15:47, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
УФА, 10 авг - РИА Новости. Столовая детского лагеря сгорела в Башкирии на площади 120 квадратов, никто не пострадал, потому что смена закончилась накануне, и все дети уехали по домам, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Ведомство уточняет, что в 14.00 мск поступило сообщение о пожаре в одноэтажном щитовом здании столовой детского оздоровительного лагеря "Алый парус" в посёлке Сулейманово Зианчуринского района республики. На место направлены пожарные подразделения.
"По прибытию пожарных горело щитовое здание столовой размером 15х8 метров. Пожар локализован на площади 120 квадратных метров в 14.30 мск, а через семь минут было ликвидировано открытое горение, никто не пострадал",- сообщили в ГУ МЧС по Башкирии, пояснив, что "детский лагерь в настоящее время не функционирует, так как смена завершена накануне 9 августа, а заезд новых смен не был запланирован".
Ведомство информирует, что к тушению пожара привлечены 11 единиц техники и 20 человек.
Работа пожарно - спасательного центра
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МЧСРеспублика БашкортостанУфаПроисшествия
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