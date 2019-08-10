Журналисты узнали, что происходит в доме Атамбаева после его задержания

СЕЛО КОЙ-ТАШ (Киргизия), 10 авг – РИА новости. Село Кой-Таш в середине недели в пригороде Бишкека стало почти полем боя: здесь произошли столкновения спецслужб Киргизии со сторонниками бывшего лидера страны Алмазбека Атамбаева, которого попытались задержать. О том, что происходит в резиденции бывшего президента Киргизии и самом селе Кой-Таш спустя два дня после резонансных событий, читайте в материале РИА Новости.

Что случилось?

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.

Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг. На следующий день после его задержания, в пятницу, последовали аресты и вызовы на допросы его ближайших сторонников, среди которых были бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов, советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

Путь в Кой-Таш

Село расположено к югу от Бишкека в Аламудунском районе Чуйской области. Добраться до села из города можно на личном автомобиле или на маршрутке. Время в пути от границы города составляет 20-30 минут. Сюда ведет одна дорога, по одной полосе для автотранспорта в каждую сторону.

Сейчас в селе практически ничего не напоминает о произошедших на этой неделе событиях. Сельские магазины открыты, жители занимаются своими делами, кто-то из них занят в саду, кто-то просто гуляет. Только ближе к резиденции бывшего президента Киргизии становится понятно, что здесь ранее что-то произошло.

Сама резиденция расположена в южной части села и окружена высоким забором, высота которого около трех метров. На заборе камеры слежения. Вдоль той стороны забора, которая выходит на проходящую через село дорогу, установлены скрепленные между собой бетонные блоки.

Возле двух ворот для автомобилей, через которые можно попасть на территорию резиденции, также лежат бетонные блоки. На дороге напротив дома до сих пор в некоторых местах лежит битое стекло. Там, где стояли несколько сгоревших во время столкновений автомобилей, на асфальте характерный нагар и копоть. Сами автомобили уже увезли от резиденции.

На территории резиденции

Сторонники Атамбаева практически без вопросов пускают журналистов на территорию резиденции и охотно, с некоторой грустью, рассказывают о том, что происходило здесь несколько дней назад.

Справа от главного входа на территорию расположен дом-шатер, в котором во время событий 7-8 августа располагался штаб сторонников Атамбаева. Он пострадал меньше всего, но несколько окон в нем разбиты, вокруг лежат пластиковые гильзы, на стенах видны следы от попадания резиновых пуль. На вопрос о том, что это за гильзы и как они здесь оказались, один из сторонников сказал, что гильзы, по всей видимости, от огнестрельного оружия. Он полагает, что его использовали сотрудники силовых структур.

Слева от входа в резиденцию дорога из плитки, которая ведет к главному зданию. На ней также лежат гильзы, арматура и камни. Тут же стоят несколько бетонных блоков, на земле лежат матрацы. По пути к главному зданию, чуть правее, стоит небольшой домик, возле которого установлены железные ворота, после которых открывается дорога к самому дому Атамбаева. Возле ворот лежит куча камней высотой больше метра, сами ворота сломаны, а домик рядом с воротами сильно пострадал. Одна из его стен обгорела, окна выбиты, на земле валяется мусор, камни, использованные огнетушители, которыми его тушили.

Как рассказал сторонник бывшего лидера страны, после того как Алмазбек Атамбаев сдался властям и его увезли из резиденции, были отмечены попытки мародерства.

"Как-то сторонники увидели на выходе с территории резиденции - здесь же забор был сломан - двух пожилых мужчин, которые были с сумками. В сумках нашли драгоценности из дома", - сказал он, добавив, что, кроме этого, другие неизвестные даже пытались забрать собаку, которая охраняет территорию, но их остановили.

По словам мужчины, восстановлением пострадавшей резиденции Атамбаева занимается его семья, сторонники и некоторые местные жители села Кой-Таш. При этом он отметил, что восстанавливать жилой дом, где произошли основные события во время столкновений, пока что не разрешает МВД, так как там продолжаются следственные мероприятия. Охраной дома и территории резиденции занимаются родственники и сторонники Атамбаева, отмечает собеседник агентства.

Эпицентр событий

Основные события при попытке задержать Алмазбека Атамбаева развернулись в главном трехэтажном жилом доме на территории резиденции. Сейчас вокруг него на земле лежит колючая проволока, в некоторых местах небольшие кучи камней, одежда, битое стекло. Многие окна выбиты. Аналогичная ситуация возле главного входа в дом.

На первом этаже располагается кухня, гостиная, туалет, гардероб. В нем, как и на всем этаже, царит беспорядок, на полу валяются вещи, коробки. Видно, что обстановку в доме уже пытались привести в порядок, но пока до этого далеко: мусор, разбитая посуда, остатки сломанной мебели собраны в кучи в углах комнат.

В некоторых местах на стенах и на полу до сих пор остались следы крови пострадавших в результате столкновений.

В доме до сих пор проводятся следственные мероприятия, в связи с чем журналистам не удалось осмотреть остальные этажи здания. Возле дома за столом сидят сторонники и родственники Алмазбека Атамбаева, которые наблюдают за процессом со стороны.

Сотрудники МВД, которые были возле дома и внутри него, от комментариев отказались.

Надежда на лучшее

Среди людей возле дома оказался молодой человек, представившийся близким родственником экс-президента Киргизии. Он сообщил РИА Новости, что ранее в резиденции Атамбаева побывали сотрудники Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ). По его словам, членов его семьи уже вызывали на допрос.

"Нынешний штурм произошел в 8 часов вечера, мне кажется, не случайно. Именно в 8 часов вечера сюда приходят сторонники, гражданское население, чтобы буквально в течение получаса поздороваться с Атамбаевым, сделать фотографии и сразу же уйти. Здесь оставались только мужчины. Сюда прибыл спецназ именно тогда, когда здесь было гражданское население, самое скопление людей. Это не случайно, это, конечно, спровоцировало массовый конфликт. Именно в 8 часов вечера сюда приходят", - сказал мужчина.

Он полагает, что спецназ мог прибыть к резиденции ночью и спокойно "пройти оборону", но своим появлением вечером спровоцировал массовый конфликт между силовиками и сторонниками бывшего лидера Киргизии.

"Ну и потом, использование спецназа ради того, чтобы получить свидетельские показания, – это кошмар. В вечернее время, которое недопустимо при приводе свидетеля. Они (спецназ) якобы пришли сюда с травматическим, а не огнестрельным оружием", - сказал. Ранее в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности республики сообщили РИА Новости, что сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева во время неудачной операции спецназа по его задержанию захватили 40 единиц оружия.

Молодой человек сказал журналистам, что у сторонников Атамбаева не было огнестрельного оружия во время столкновений с силовиками.

Также он сообщил, что мобильная связь и интернет в селе восстановлены. "Но восстанавливается только сегодня, вчера вечером еще не было", - добавил он.

Родственник Атамбаева не исключает, что власти могут наложить арест на резиденцию Атамбаева или даже конфисковать ее. При этом молодой человек надеется на лучшее во всей этой истории вокруг экс-президента Киргизии.