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РИА Новости

Названы самые доступные автомобили в России

15:42, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" назвало самые доступные легковые автомобили, представленные на российском рынке.
Первое место заняла LADA Granta при средневзвешенной цене в 524 тысячи рублей. За семь месяцев этого года было реализовано свыше 74,6 тысячи машин.
На второй строчке оказался седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого составляет 562 тысячи рублей, на третьей — LADA 4x4 (564 тысячи рублей).
Кроме того, в первую пятерку вошли Datsun mi-DO (618 тысяч рублей) и Renault Sandero (691 тысяча рублей).
Автомобиль Renault Duster
31 мая, 05:57РИА Новости
Названы самые доступные автомобили с большим клиренсом
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