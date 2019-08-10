Названы самые доступные автомобили в России

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Аналитическое агентство " Аналитическое агентство " Автостат " назвало самые доступные легковые автомобили, представленные на российском рынке.

Первое место заняла LADA Granta при средневзвешенной цене в 524 тысячи рублей. За семь месяцев этого года было реализовано свыше 74,6 тысячи машин.

На второй строчке оказался седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого составляет 562 тысячи рублей, на третьей — LADA 4x4 (564 тысячи рублей).