На согласованный митинг в центре Москвы вышли около 20 тысяч человек

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В согласованной акции в центре Москвы участвуют порядка 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Отмечается, что нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

Около 17:00 организаторы объявили о завершении акции, ее участники направились к метро.

Столичный омбудсмен Татьяна Потяева отметила, что митинг прошел в рамках закона, обращений по его итогам не поступало. По ее словам, в отличие от предыдущей акции, среди участников было много людей среднего возраста

Столичные власти согласовали проведение двух митингов на проспекте академика Сахарова — 10 и 11 августа, до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей — незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Елена Русакова (член партии "Яблоко") и Денис Шендерович, зарегистрированный кандидат Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что от митинга 11 августа организаторы отказались.

Поскольку в соцсетях и СМИ появились призывы к так называемым "мирным прогулкам" после окончания сегодняшнего митинга, то Следственный комитет предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы, со своей стороны, напомнили об ответственности за нарушения на согласованном митинге, а в Совете по правам человека призвали не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.