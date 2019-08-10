На согласованный митинг в центре Москвы вышли около 20 тысяч человек

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В согласованной акции в центре Москвы участвуют порядка 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Отмечается, что нарушений общественного порядка не зарегистрировано.
Около 17:00 организаторы объявили о завершении акции, ее участники направились к метро.
Столичный омбудсмен Татьяна Потяева отметила, что митинг прошел в рамках закона, обращений по его итогам не поступало. По ее словам, в отличие от предыдущей акции, среди участников было много людей среднего возраста
Столичные власти согласовали проведение двух митингов на проспекте академика Сахарова — 10 и 11 августа, до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей — незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Елена Русакова (член партии "Яблоко") и Денис Шендерович, зарегистрированный кандидат Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что от митинга 11 августа организаторы отказались.
Поскольку в соцсетях и СМИ появились призывы к так называемым "мирным прогулкам" после окончания сегодняшнего митинга, то Следственный комитет предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы, со своей стороны, напомнили об ответственности за нарушения на согласованном митинге, а в Совете по правам человека призвали не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.