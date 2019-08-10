В Минприроды уверены, что ситуация с "китовой тюрьмой" больше не повторится

КИСЛОВОДСК, 10 авг - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин уверен, что ситуация с "китовой тюрьмой" больше не повторится в России, власти сделают все, чтобы такого больше не было.

"Это тяжелая история, я уверен, что она не повторится в Российской Федерации, мы сделаем все, чтобы этого больше не было, я очень хочу, молюсь за то, чтобы ни одна особь не погибла при транспортировке. Пока чувствуют себя хорошо, мы за ними следим, там есть и волонтёры, и специалисты, я думаю, все будет хорошо", - сказал Кобылкин журналистам в ходе рабочей поездки в Ставропольском крае.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.