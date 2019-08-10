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РИА Новости

В Минприроды уверены, что ситуация с "китовой тюрьмой" больше не повторится

15:28, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи
Белухи
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Белухи. Архивное фото
КИСЛОВОДСК, 10 авг - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин уверен, что ситуация с "китовой тюрьмой" больше не повторится в России, власти сделают все, чтобы такого больше не было.
"Это тяжелая история, я уверен, что она не повторится в Российской Федерации, мы сделаем все, чтобы этого больше не было, я очень хочу, молюсь за то, чтобы ни одна особь не погибла при транспортировке. Пока чувствуют себя хорошо, мы за ними следим, там есть и волонтёры, и специалисты, я думаю, все будет хорошо", - сказал Кобылкин журналистам в ходе рабочей поездки в Ставропольском крае.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
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Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трёх косаток - 6 августа. Сейчас в "китовой тюрьме", по предварительным данным, остаются 81 белуха и две косатки. Сообщалось, что следующий этап выпуска, предварительно, начнется 22 августа.
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МинприродыСтавропольский крайОбщество
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