Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T15:15Z
https://ria.ru/20190810/1557374160.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155737/40/1557374068_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_8fe94d3a918e88632e0b3a9aa0221a86.jpg
РИА Новости

В Гонконге для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ

15:15, 10 августа 2019
318
© REUTERS / Thomas PeterПолиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в районе Гонконга Тайвай. 10 августа 2019
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в районе Гонконга Тайвай. 10 августа 2019
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, заблокировавших дороги, следует из заявления ведомства.
Ранее полиция сообщила, что большая группа протестующих против законопроекта об экстрадиции установила баррикады на дороге в районе Тайвай, парализовав движение.
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
6 августа, 17:42РИА Новости
Власти Гонконга опровергли слухи о привлечении армии под видом полиции
"После многочисленных тщетных предупреждений протестующим полиция применила слезоточивый газ и минимум силы для их разгона", - говорится в опубликованном заявлении.
Правоохранители призвали всех покинуть этот район незамедлительно и осудили все акты насилия. Полиция также напомнила местным жителям о необходимости держать окна закрытыми и оставаться в помещении в случае необходимости.
В еще одном опубликованном заявлении полиция сообщила, что демонстранты заблокировали вход в туннель Кросс-Харбор, проходящий под водами бухты Виктория, что также привело к серьезным проблемам с движением и оказанием экстренных услуг. Полиция призвала протестующих немедленно прекратить все незаконные действия.
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 5 августа 2019
6 августа, 13:19РИА Новости
В Гонконге задержали около 150 участников несанкционированных протестов
1201001
Обсудить 0
ГонконгВ мире
Рекомендуем
Полиция распылила слезоточивый газ во время демонстрации в районе Тайвай, Гонконг, Китай. 10 августа 2019
Демонстранты в Гонконге используют лазеры, чтобы ослепить полицию
РИА
Новости
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
Китай потребовал от Великобритании прекратить вмешательство в дела Гонконга
Полиция Осло, Норвегия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Ким Чен Ын написал ему о желании начать переговоры
Лента
новостей
Смерч
В Люксембурге число пострадавших от смерча возросло до 19 человек
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже. 1 июня 2019
В Париже началась очередная акция "желтых жилетов"
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В согласованном митинге в Москве приняли участие около 15 тысяч человек
Девушки во время прохождения супертайфуна Лекима в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
Датская полиция осматривает место происшествия возле полицейского участка на улице Хермодсгаде в Копенгагене. 10 августа 2019
В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
Глава МИД Британии осудил применение силы на протестах в Гонконге
Ситуация в Йемене
Йеменские сепаратисты установили контроль над военным лагерем в Адене
Автомобиль греческой полиции
В Греции за кораблекрушение с двумя погибшими арестовали француза
Полиция Мьянмы
Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 29 человек
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил петицию с призывом сделать доллар нацвалютой Украины
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Несогласованная акция в центре Москвы сошла на нет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал богатейшие семьи мира
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
22:09Российские военные зафиксировали 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации
22:03Омбудсмен разбирается с ситуацией с задержанием подростков после акции
Лента новостейМолния