В Гонконге для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ

ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, заблокировавших дороги, следует из заявления ведомства.

Ранее полиция сообщила, что большая группа протестующих против законопроекта об экстрадиции установила баррикады на дороге в районе Тайвай, парализовав движение.

"После многочисленных тщетных предупреждений протестующим полиция применила слезоточивый газ и минимум силы для их разгона", - говорится в опубликованном заявлении.

Правоохранители призвали всех покинуть этот район незамедлительно и осудили все акты насилия. Полиция также напомнила местным жителям о необходимости держать окна закрытыми и оставаться в помещении в случае необходимости.

В еще одном опубликованном заявлении полиция сообщила, что демонстранты заблокировали вход в туннель Кросс-Харбор, проходящий под водами бухты Виктория, что также привело к серьезным проблемам с движением и оказанием экстренных услуг. Полиция призвала протестующих немедленно прекратить все незаконные действия.