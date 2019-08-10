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РИА Новости
Культура

Порядка 3,5 тысяч человек поучаствовали в основном этапе форума "Таврида"

15:14, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Александра ГуляеваТерритория форума
Территория форума
© РИА Новости / Александра Гуляева
Территория форума. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Основной этап форума "Таврида" завершился в Крыму, в нем приняли участие 3,5 тысячи человек, 156 из них получили гранты на общую сумму 77,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба проекта "Таврида".
Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" начал работу 12 мая в Крыму. Он проводится с 2015 года, организатором выступает Центр развития культурных инициатив. В 2019 году проект разросся до полноценного арт-кластера и теперь объединяет в себе не только форум, но также фестиваль творческих сообществ "Таврида - Арт" и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". Всего в этом году в рамках форума состоится 15 тематических смен, в субботу завершилась двенадцатая смена - последняя в основном этапе.
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"Впервые в истории форума мы провели 12 насыщенных смен подряд, собрали со всей страны 3,5 тысячи молодых талантливых представителей творческих направлений - архитекторов, художников, музыкантов, танцоров, актеров, вайнеров, стендаперов. Здесь прошли кастинги от ведущих игроков арт-индустрии, и проявившие себя участники получили реальные предложения по развитию своих проектов", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта "Таврида", гендиректора Центра развития культурных инициатив Сергея Першина.
В пресс-службе проекта рассказали, что двенадцатая смена форума была посвящена комедийному искусству. В ней участвовали 400 молодых продюсеров, авторов, режиссеров и актеров, работающих в комедийном жанре. По итогам кастингов смены три участника выступят на фестивале "Таврида – Арт" вместе с ведущими комиками России, а 14 человек получили грантовую поддержку на реализацию своих творческих проектов. Как уточнили в пресс-службе, общая сумма грантового конкурса смены составила 7,9 миллиона рублей. Всего в основном этапе форума было распределено 77,4 миллиона рублей, обладателями грантов стали 156 человек.
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Руководитель "Тавриды" напомнил, что уже через 10 дней начнет работу первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида – Арт". В фестивале примут участие 4,5 тысячи человек, зрителями станут 30 тысяч человек. Першин добавил, что осенью состоятся еще три смены. В следующем году, по его словам, на месте проведения "Тавриды" начнется строительство стационарного образовательного центра.
Фестиваль "Таврида-Арт" будет проходить в Крыму 20-26 августа. Участники смогут получить гранты размером до 3 миллионов рублей на развитие своих проектов, всего в рамках фестиваля планируется распределить 80 миллионов рублей.
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