В павильонах "Здоровая Москва" прошли обследования более 200 тысяч человек

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более 200 тысяч жителей столицы прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва" с момента их открытия, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Более 200 тысяч горожан прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва" с момента их открытия. Сейчас в городских зонах отдыха работают 46 медицинских павильонов... Каждый день павильоны посещают более четырех тысяч столичных жителей, которые хотят узнать о состоянии своего здоровья", - говорится в сообщении.
4 августа, 16:06РИА НовостиВрач рассказал о работе павильонов "Здоровая Москва"
Отмечается, что павильоны посетили и известные москвичи, среди которых певица Диана Гурцкая, депутат Госдумы Геннадий Онищенко и певец Дмитрий Бикбаев.
В столице работают 46 павильонов "Здоровая Москва", где горожане, в частности, могут сдать анализы крови более чем по 20 показателям, сделать электрокардиографию и измерить артериальное давление, определить индекс массы тела на основании веса, роста и объема талии, сделать флюорографию, измерить внутриглазное давление и пройти другие процедуры.