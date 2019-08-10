В павильонах "Здоровая Москва" прошли обследования более 200 тысяч человек

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более 200 тысяч жителей столицы прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва" с момента их открытия, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Более 200 тысяч горожан прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва" с момента их открытия. Сейчас в городских зонах отдыха работают 46 медицинских павильонов... Каждый день павильоны посещают более четырех тысяч столичных жителей, которые хотят узнать о состоянии своего здоровья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что павильоны посетили и известные москвичи, среди которых певица Диана Гурцкая, депутат Госдумы Геннадий Онищенко и певец Дмитрий Бикбаев.