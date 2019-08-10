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РИА Новости

В Москве из-за сильного ветра 36 автомобилей получили повреждения

15:08, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСломанное ураганом дерево на улице города Москвы
Сломанное ураганом дерево на улице города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ветер в Москве за двое суток повалил 150 деревьев и повредил 36 автомобилей, рассказал журналистам заместитель мэра Петр Бирюков.
"За двое суток после объявления штурмового предупреждения правительством Москвы совместно со всеми коммунальными службами и МЧС не допущено травмирования населения, несмотря на то, что сильные порывы ветра повалили 150 деревьев и было повреждено 36 автомобилей. За двое суток в столице выпало 26 миллиметров осадков", - сказал Бирюков.
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Он отметил, что сейчас в городе моросит дождь, дует слабый ветер. По данным синоптиков, уже после 15 часов дождь сойдет на нет, а с воскресенья поднимется и температура.
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