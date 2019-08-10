В Москве из-за сильного ветра 36 автомобилей получили повреждения

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ветер в Москве за двое суток повалил 150 деревьев и повредил 36 автомобилей, рассказал журналистам заместитель мэра Петр Бирюков.

"За двое суток после объявления штурмового предупреждения правительством Москвы совместно со всеми коммунальными службами и МЧС не допущено травмирования населения, несмотря на то, что сильные порывы ветра повалили 150 деревьев и было повреждено 36 автомобилей. За двое суток в столице выпало 26 миллиметров осадков", - сказал Бирюков.