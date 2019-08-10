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РИА Новости

Трамп заявил, что Ким Чен Ын написал ему о желании начать переговоры

15:07, 10 августа 2019
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© AP Photo / Evan VucciЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын уведомил его в письме о желании начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи.
Ранее Трамп сообщал, что получил "очень позитивное письмо" от Ким Чен Ына.
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"В письме, которое мне отправил Ким Чен Ын, он заявил очень любезно, что он хотел бы встретиться и начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи", - написал президент США в Twitter.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова в ближайшие две недели и стратегия США по этому вопросу не изменилась.
В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. Кроме того, позже они ненадолго встретились на границе двух Корей. Трамп тогда стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР из Южной Кореи.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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