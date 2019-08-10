Трамп заявил, что Ким Чен Ын написал ему о желании начать переговоры

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын уведомил его в письме о желании начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи.
Ранее Трамп сообщал, что получил "очень позитивное письмо" от Ким Чен Ына.
"В письме, которое мне отправил Ким Чен Ын, он заявил очень любезно, что он хотел бы встретиться и начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи", - написал президент США в Twitter.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова в ближайшие две недели и стратегия США по этому вопросу не изменилась.
В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. Кроме того, позже они ненадолго встретились на границе двух Корей. Трамп тогда стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР из Южной Кореи.
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