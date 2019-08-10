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РИА Новости

В согласованном митинге в Москве приняли участие около 15 тысяч человек

15:07, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Около 15 тысяч человек участвуют в согласованном митинге на проспекте Сахарова в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
"Начался отток участников", — говорится в сообщении.
По данным полиции на 14:00, на акцию собралось около семи тысяч человек.
Столичные власти согласовали проведение двух митингов на проспекте академика Сахарова — 10 и 11 августа, до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей — незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Елена Русакова (член партии "Яблоко") и Денис Шендерович, зарегистрированный кандидат Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что от митинга 11 августа организаторы отказались.
Поскольку в соцсетях и СМИ появились призывы к так называемым "мирным прогулкам" после окончания сегодняшнего митинга, то Следственный комитет предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы со своей стороны напомнили об ответственности за нарушения на согласованном митинге, а в Совете по правам человека призвали не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Вчера, 14:14РИА Новости
МВД получило уведомление о готовящейся на митинге в Москве провокации
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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МоскваОбщество
Популярные комментарии
1. чтобы прекратили "дело о массовых беспорядках" - массовых беспорядков не было. 2. чтобы власть предержащие соблюдали ими же установленные правили.
10 августа, 15:20
елочка нравится
10000116
Отрабатывают пентагоновскую подачку.
10 августа, 15:21
сергей карпухин
1800009
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