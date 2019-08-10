В согласованном митинге в Москве приняли участие около 15 тысяч человек

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Около 15 тысяч человек участвуют в согласованном митинге на проспекте Сахарова в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

"Начался отток участников", — говорится в сообщении.

По данным полиции на 14:00, на акцию собралось около семи тысяч человек.

Столичные власти согласовали проведение двух митингов на проспекте академика Сахарова — 10 и 11 августа, до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей — незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Елена Русакова (член партии "Яблоко") и Денис Шендерович, зарегистрированный кандидат Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что от митинга 11 августа организаторы отказались.

Поскольку в соцсетях и СМИ появились призывы к так называемым "мирным прогулкам" после окончания сегодняшнего митинга, то Следственный комитет предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы со своей стороны напомнили об ответственности за нарушения на согласованном митинге, а в Совете по правам человека призвали не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.