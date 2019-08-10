Пушилин ответил на заявления Киева об обстрелах ополченцами своих позиций

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал абсурдными заявления властей Украины о том, что ополчение ДНР обстреливает собственные позиции.

"Все заявления киевских властей о том, что наши военные обстреливают сами себя, дабы обвинить Украину в нарушениях перемирия, являются абсурдными и не имеющими под собой никаких оснований, что также подтверждают данные мониторинговой миссии", - заявил РИА Новости Пушилин.

Он отметил, что только в течение минувших суток украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию республики из минометов калибром 120 миллиметров.

"Донецкая народная республика призывает международных наблюдателей, действующих в зоне конфликта, немедленно вмешаться и принудить украинскую сторону к выполнению взятых на себя обязательств. Хочу заверить, что в случае выхода Киева из минского переговорного процесса наши вооруженные силы в состоянии дать достойный ответ врагу", - сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что республика придерживалась и будет придерживаться минских договоренностей, не поддаваясь на провокации со стороны силовиков, чьи действия не способствуют мирному диалогу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.