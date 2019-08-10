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РИА Новости

Пушилин ответил на заявления Киева об обстрелах ополченцами своих позиций

15:00, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал абсурдными заявления властей Украины о том, что ополчение ДНР обстреливает собственные позиции.
"Все заявления киевских властей о том, что наши военные обстреливают сами себя, дабы обвинить Украину в нарушениях перемирия, являются абсурдными и не имеющими под собой никаких оснований, что также подтверждают данные мониторинговой миссии", - заявил РИА Новости Пушилин.
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Он отметил, что только в течение минувших суток украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию республики из минометов калибром 120 миллиметров.
"Донецкая народная республика призывает международных наблюдателей, действующих в зоне конфликта, немедленно вмешаться и принудить украинскую сторону к выполнению взятых на себя обязательств. Хочу заверить, что в случае выхода Киева из минского переговорного процесса наши вооруженные силы в состоянии дать достойный ответ врагу", - сказал Пушилин.
Глава ДНР добавил, что республика придерживалась и будет придерживаться минских договоренностей, не поддаваясь на провокации со стороны силовиков, чьи действия не способствуют мирному диалогу.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
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