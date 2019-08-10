СК выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Тамбовской области

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку после ДТП с участием двух микроавтобусов в Тамбовской области, в результате которого погибли пять человек, восемь пострадали, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли, восемь пострадали в результате столкновения микроавтобусов Fiat Ducato и Citroen на 135-м километре трассы Тамбов – Воронеж. По данным полиции, Citroen выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение. Ранее полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
"Жердевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Тамбовской области по данному факту проводит доследственную проверку", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.