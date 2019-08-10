В Люксембурге число пострадавших от смерча возросло до 19 человек

БРЮССЕЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Девятнадцать человек пострадали от торнадо, которое пронеслось над некоторыми районами Люксембурга, граничащего с Бельгией, Францией и Германией, пишет издание RTL.
Как сообщалось накануне, смерч обрушился вечером в пятницу на муниципалитеты Башараж и Петанж, причинив ущерб многим домам и супермаркету.
"В общей сложности, 19 (человек – ред.) пострадало в пятницу, двое из которых были госпитализированы", - говорится в статье издания.
В районе смерча работали пожарные и полиция, сообщалось, что порядка 60 человек было эвакуировано.
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