В Люксембурге число пострадавших от смерча возросло до 19 человек

БРЮССЕЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Девятнадцать человек пострадали от торнадо, которое пронеслось над некоторыми районами Люксембурга, граничащего с Бельгией, Францией и Германией, пишет издание Девятнадцать человек пострадали от торнадо, которое пронеслось над некоторыми районами Люксембурга, граничащего с Бельгией, Францией и Германией, пишет издание RTL

Как сообщалось накануне, смерч обрушился вечером в пятницу на муниципалитеты Башараж и Петанж, причинив ущерб многим домам и супермаркету.

"В общей сложности, 19 (человек – ред.) пострадало в пятницу, двое из которых были госпитализированы", - говорится в статье издания.