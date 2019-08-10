Китай потребовал от Великобритании прекратить вмешательство в дела Гонконга

Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг

ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Гонконг уже давно не является британской колонией и Великобритании следует немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела Гонконга, заявила в субботу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее пресс-секретарь Форин-офиса сообщил журналистам, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил применение силы с обеих сторон во время протестов в Гонконге и призвал главу администрации Гонконга Кэрри Лэм обсудить ситуацию в Гонконге.

"То что правительство Великобритании напрямую звонит главе администрации Гонконга для оказания давления является ошибочным. Мы настоятельно требуем от британской стороны немедленно прекратить своё вмешательство в дела Гонконга, вмешательство во внутренние дела Китая , не нужно давать указания Гонконгу и заниматься подстрекательством", - говорится в распространённом заявлении Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что сегодняшний Гонконг - это специальный административный район Китая, уже давно не британская колония.

"У Великобритании нет ни суверенитета, ни административной власти, ни наблюдательного права над Гонконгом.