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РИА Новости

Китай потребовал от Великобритании прекратить вмешательство в дела Гонконга

14:44, 10 августа 2019
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonУчастники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Гонконг уже давно не является британской колонией и Великобритании следует немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела Гонконга, заявила в субботу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее пресс-секретарь Форин-офиса сообщил журналистам, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил применение силы с обеих сторон во время протестов в Гонконге и призвал главу администрации Гонконга Кэрри Лэм обсудить ситуацию в Гонконге.
"То что правительство Великобритании напрямую звонит главе администрации Гонконга для оказания давления является ошибочным. Мы настоятельно требуем от британской стороны немедленно прекратить своё вмешательство в дела Гонконга, вмешательство во внутренние дела Китая , не нужно давать указания Гонконгу и заниматься подстрекательством", - говорится в распространённом заявлении Хуа Чуньин.
Она подчеркнула, что сегодняшний Гонконг - это специальный административный район Китая, уже давно не британская колония.
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9 августа, 12:23РИА Новости
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"У Великобритании нет ни суверенитета, ни административной власти, ни наблюдательного права над Гонконгом.
В соответствии с основным законом Гонконга внешние отношения Гонконга контролируются центральным правительством Китая",- добавила китайский дипломат.
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Протесты в ГонконгеВеликобританияКитайВ мире
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