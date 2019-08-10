Сирийская армия освободила от боевиков несколько деревень на юге Идлиба

ДАМАСК, 10 авг – РИА Новости. Сирийская армия в субботу освободила несколько деревень на границе провинций Хама и Идлиб после столкновений с боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, сообщает проправительственная газета al-Watan.

"Армия установила контроль над деревней и холмом Сукайк на юге провинции Идлиб недалеко от административных границ с провинцией Хама", - сообщает газета со ссылкой на местные источники.

Также, по данным газеты, правительственная армия освободила деревню аль-Джейсат и несколько ферм к северо-западу от деревни. "Армия дошла до деревни аль-Хубайт после столкновений с боевиками "Джебхат ан-Нусра*", - сообщает издание.

Занимающий стратегическое положение аль-Хубайт на юге Идлиба взят армией в кольцо, позиции боевиков в нем обстреливаются армией, уточняет газета.

Первого августа на фоне переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения. Однако позже сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб в связи с несоблюдением боевиками режима прекращения огня и невыполнения сочинских договоренностей со стороны Анкары.