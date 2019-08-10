В МВД прокомментировали досмотр участников согласованного митинга в Москве

Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Полицейские досматривают участников согласованного митинга на проспекте Сахарова в столице только для обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что со стороны организаторов и участников митинга поступают претензии в адрес правоохранителей об "искусственных затруднениях допуска граждан в зону безопасности".

"Указанные утверждения не соответствуют действительности, досмотр проводится исключительно в целях безопасности, и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия" - говорится в сообщении.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.