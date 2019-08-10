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РИА Новости

В МВД прокомментировали досмотр участников согласованного митинга в Москве

14:28, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Полицейские досматривают участников согласованного митинга на проспекте Сахарова в столице только для обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Уточняется, что со стороны организаторов и участников митинга поступают претензии в адрес правоохранителей об "искусственных затруднениях допуска граждан в зону безопасности".
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Вчера, 14:15РИА Новости
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
"Указанные утверждения не соответствуют действительности, досмотр проводится исключительно в целях безопасности, и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия" - говорится в сообщении.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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В СПЧ призвали воздержаться от незаконных действий после митинга в Москве
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МВД РФМосковская городская думаМоскваОбщество
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Демократически настроенная дегенерация молодёжи. Всех отправить достраивать Трансполярную магистраль, которую демократы не достроили в 1953 году, всё побросали и разбежались митинговать.
10 августа, 14:58
vvab6
12000010
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На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
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