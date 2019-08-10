Опубликовано видео применения ракетного комплекса "Кинжал"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На Армейских международных играх публике впервые показали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".

В проходившем на полигоне Дубровичи авиашоу приняли участие два высотных истребителя МиГ-31К, вооруженных "Кинжалами". Самолеты прикрывали штурмовую и бомбардировочную авиацию, которая била авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника.

Всего на полигоне установили около 60 целей двенадцати типов.

Президент Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вместе с другими новейшими системами российского оружия в прошлогоднем послании Федеральному собранию.

Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.