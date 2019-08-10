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РИА Новости

Число жертв ДТП под Астраханью выросло до четырех

14:26, 10 августа 2019
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© Фото : Пресс-служба УМВД России по Астраханской областиДТП на 148-м километре автодороги "Волгоград - Астрахань". 10 августа 2019
ДТП на 148-м километре автодороги Волгоград - Астрахань. 10 августа 2019
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Астраханской области
ДТП на 148-м километре автодороги "Волгоград - Астрахань". 10 августа 2019
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Астраханской области в субботу, сообщает УМВД России по региону.
Ранее областное МЧС сообщало, что при лобовом столкновении двух автомобилей на автодороге Волгоград - Астрахань погибли трое, в том числе ребенок. Еще один взрослый и ребенок были госпитализированы.
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"В результате ДТП погибла семья, находившаяся в салоне "Лада Гранта". Это молодой человек 1992 года рождения, его супруга 1991 года рождения, их годовалая дочь и 3-летний сын", - говорится в информации.
Водитель Honda Fit 1990 года рождения с различными травмами был доставлен в больницу.
В настоящее время на месте работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела МВД России по Ахтубтинскому району Астраханской области. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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