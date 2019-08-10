Число жертв ДТП под Астраханью выросло до четырех

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Астраханской области в субботу, сообщает УМВД России по региону.

Ранее областное МЧС сообщало, что при лобовом столкновении двух автомобилей на автодороге Волгоград - Астрахань погибли трое, в том числе ребенок. Еще один взрослый и ребенок были госпитализированы.

"В результате ДТП погибла семья, находившаяся в салоне "Лада Гранта". Это молодой человек 1992 года рождения, его супруга 1991 года рождения, их годовалая дочь и 3-летний сын", - говорится в информации.

Водитель Honda Fit 1990 года рождения с различными травмами был доставлен в больницу.