Пострадавшие в ДТП с автобусом в Курганской области застрахованы в "Согазе"

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пассажиры рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Курганской области, могут обратиться за выплатами в страховую компанию "Согаз", где была застрахована ответственность владельца автобуса, следует из базы данных Национального союза страховщиков отвественности (НССО).

Согласно данным базы, договор перевозчика со страховщиком действует с 1 августа 2019 по 31 июля 2020 года.

Как сообщала полиция, в субботу утром рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша, опрокинулся. В автобусе находились 47 человек. Погибших нет. По последним данным, пострадали 16 человек.