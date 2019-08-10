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РИА Новости

На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг

14:15, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Согласованный митинг на тему предстоящих выборов в Мосгордуму начался на проспекте Сахарова в столице, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
9 августа, 15:40РИА Новости
В МГД поддержали инициативу сделать проспект Сахарова местом для митингов
Следственный комитет РФ в связи с распространением в СМИ и соцсетях призывов к участию в так называемых "мирных прогулках" после согласованного митинга 10 августа предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы также напомнили об ответственности за нарушения и провокации в ходе согласованного митинга 10 августа на проспекте академика Сахарова. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что согласованный митинг пройдет без нарушений.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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Московская городская думаМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Как уже достали эти пустомели и пустозвоны наши псевдо либаралы и прочие дешёвые популисты якобы оппозиционеры... Не дают спокойно Москве, москвичам да и стране в целом спокойно работать и отдыхать! Всем же здравомыслящим людям понятно и очевидно, что эта предательская Пятая колонна просто отрабатывает свои тридцать сребреников из Госдепа США...
10 августа, 14:21
Игорь Соколов
91100069
А почему в статье ни слова какие требования к власти выдвигаются митингующими? Ведь они и идут на митинг чтобы их услышали, а риа как воды в рот набрало
10 августа, 15:44
Павел Иванов
46001114
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