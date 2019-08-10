В Махачкале подожгли машину для отлова безнадзорного скота

МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Неизвестные подожгли машину для отлова безнадзорного скота в Махачкале, сообщает администрация Кировского района города.

Ранее мэрия Махачкалы информировала, что махачкалинское унитарное предприятие "Питомец" начало отлов безнадзорно разгуливающих по улицам коров, причем доставка и суточное содержание животного на штрафстоянке будет обходиться их хозяевам примерно в 4 тысячи рублей. Отмечалось, что эти меры вызвали недовольство хозяев животных.

"Был подожжен автотранспорт МУП "Питомец", предназначенный для отлова и транспортировки сельскохозяйственных животных. Сторож муниципального предприятия обнаружил горящим припаркованный перед загоном для скота грузовик "Газель". На место были вызваны пожарники, которые оперативно потушили возгорание. Сгорела кабина автомобиля", - говорится в сообщении.

Находящиеся в загоне животные из-за возгорания не пострадали. По данным администрации, в адрес сотрудников предприятия ранее уже поступали угрозы от владельцев животных.

"Не хотелось, чтобы у некоторых горожан сложилось ошибочное мнение, что в связи с тем, что сгорела спецмашина, можно спокойно выпускать коров на улицы. Несмотря на произошедшее, отлов сельскохозяйственных животных будет производиться и далее", – цитирует пресс-служба замдиректора предприятия Руслана Исмаилова.