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РИА Новости

МВД получило уведомление о готовящейся на митинге в Москве провокации

14:14, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Организаторы согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве сообщили полицейским, что незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и другие участники мероприятия готовят провокации на акции, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
"К сотрудникам ГУМВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Л. Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия", - говорится в сообщении.
Полицейские просят всех участников мероприятия соблюдать требования действующего законодательства и не допускать нарушений общественного порядка.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Сотрудники полиции у рамок металлоискателей на проспекте Академика Сахарова в Москве
Вчера, 13:41РИА Новости
В СПЧ призвали воздержаться от незаконных действий после митинга в Москве
Ранее Следственный комитет РФ в связи с распространением в СМИ и соцсетях призывов к участию в так называемых "мирных прогулках" после согласованного митинга 10 августа предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы также напомнили об ответственности за нарушения и провокации в ходе согласованного митинга 10 августа на проспекте академика Сахарова.
Группа членов Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) также призвала граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных мероприятиях после проведения согласованной акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей. 
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
9 августа, 15:46РИА Новости
В ОП предложили создать "кодекс поведения" на митингах
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Любовь СобольМВД РФМоскваПроисшествия
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