В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На севере Москвы рейсовый автобус столкнулся с легковым авто, пострадали двое детей и семеро взрослых, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, ДТП произошло на Ленинградском шоссе возле дома 71. В аварию попал автобус маршрута № 370 Москва — Сходня.
Движение транспорта на месте происшествия затруднено. Обстоятельства выясняются.
Это уже второе крупное ДТП в столице за сегодняшний день. Рано утром на северо-западе Москвы, на 74-м километре МКАД, столкнулись два грузовика и три легковые машины. Тогда пострадали четыре человека.