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РИА Новости

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

13:56, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоРейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.
Гренелл пригрозил такими последствиями, возмутившись тем, что Германия до сих пор не увеличила расходы на оборону до двух процентов от ВВП и использует профицит торгового баланса на внутренние цели.
"Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие", — цитирует Барча Hannoversche Allgemeine Zeitung.
Депутат добавил, что ядерный арсенал США должны "увезти домой", а не в Польшу, поскольку такое развитие событий приведет к резкому ухудшению отношений с Россией, а это противоречит интересам Германии и Европы в целом.
В 2014 году страны НАТО обязались повысить расходы на оборону до двух процентов от ВВП. Львиную долю бюджета альянса составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это. Особо он отмечал недостаточный вклад Германии: по его словам, ее расходы составляют только один процент от ВВП и она "должна платить гораздо больше".
Как заявляла канцлер Ангела Меркель, Берлин намерен повышать расходы на оборону постепенно в течение десяти лет. Так, в этом году их планируется увеличить до 1,34 процента от ВВП, а к 2025 году — до полутора процентов.
Американские военные в Польше. Архивное фото
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Популярные комментарии
Мне нравится ход мыслей этого депутата. Хотелось бы, чтобы эта идея овладела массами.
10 августа, 14:01
Владимир Ф. Быченков
19510095216
Сегодня утром смотрел эту новость по германскому ТВ. Там сказали, что в Германии находится 35 тыс американских военных и 29 тыс гражданского персонала. Есть одно место складирования ядерного оружия. Не нужно фантазировать о сотнях тысяч американских солдат в Германии...
10 августа, 17:37
Сумрачный германский гений
124550021
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