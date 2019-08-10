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РИА Новости

В Махачкале после избиения водителя скорой проведут экспертизу

13:54, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Экспертиза назначена после избиения водителя скорой помощи в пригороде Махачкалы, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.
Ранее Минздрав региона сообщил, что местный житель напал на водителя скорой помощи, которая ехала на вызов к ребенку. Пострадавшего водителя госпитализировали в отделение нейрохирургии с множественными ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Отмечалось что это уже третье за месяц нападение на скорую помощь в Дагестане.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 02:02РИА Новости
Минздрав сообщил о третьем за месяц нападении на скорую помощь в Дагестане
"Преступник задержан. Назначена доследственная экспертиза для выяснения степени нанесения вреда здоровью. Собран материал для возбуждения уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
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