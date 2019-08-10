В Махачкале после избиения водителя скорой проведут экспертизу

МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Экспертиза назначена после избиения водителя скорой помощи в пригороде Махачкалы, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.
Ранее Минздрав региона сообщил, что местный житель напал на водителя скорой помощи, которая ехала на вызов к ребенку. Пострадавшего водителя госпитализировали в отделение нейрохирургии с множественными ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Отмечалось что это уже третье за месяц нападение на скорую помощь в Дагестане.
"Преступник задержан. Назначена доследственная экспертиза для выяснения степени нанесения вреда здоровью. Собран материал для возбуждения уголовного дела", - сказал собеседник агентства.