В Махачкале после избиения водителя скорой проведут экспертизу

Ранее Минздрав региона сообщил, что местный житель напал на водителя скорой помощи, которая ехала на вызов к ребенку. Пострадавшего водителя госпитализировали в отделение нейрохирургии с множественными ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Отмечалось что это уже третье за месяц нападение на скорую помощь в Дагестане.