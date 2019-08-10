Под Астраханью в ДТП погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Астраханской области в субботу, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
Авария произошла в Ахтубинском районе на автодороге Волгоград - Астрахань. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.
"В результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок 2015 года рождения", - сказал представитель ведомства. Еще два человека госпитализированы, среди них ребенок 2018 года рождения.