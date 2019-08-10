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РИА Новости

Британский энергорегулятор потребовал от National Grid отчет после блэкаута

13:43, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛОНДОН, 10 авг - РИА Новости, Наталья Копылова. Британский регулятор энергетического рынка Ofgem потребовал от оператора единой британской энергосистемы компании National Grid отчитаться о произошедшем в пятницу масштабном отключении электроэнергии по всей стране, говорится в сообщении ведомства.
"Ofgem понимает разочарование потребителей, вызванное отключением электроэнергии. Ofgem запросил срочный подробный отчет от National Grid, чтобы мы могли понять, что произошло, и решить, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять. Это может включать принудительные действия", - отметил регулятор.
Мужчина в здании во время отключения электроэнергии в Каракасе
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Ранее National Grid сообщала, что масштабное отключение электричества, затронувшее около 1 миллиона британцев, было вызвано одновременной остановкой работы двух больших генераторов. Проблема была устранена спустя некоторое время в пятницу.
Отключение электроэнергии привело к перебоям в работе движения поездов, метро, транспорта, на дорогах не работали светофоры.
В субботу утром на некоторых железнодорожных направлениях продолжают сохраняться проблемы.
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