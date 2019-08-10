Британский энергорегулятор потребовал от National Grid отчет после блэкаута

ЛОНДОН, 10 авг - РИА Новости, Наталья Копылова. Британский регулятор энергетического рынка Ofgem потребовал от оператора единой британской энергосистемы компании National Grid отчитаться о произошедшем в пятницу масштабном отключении электроэнергии по всей стране, говорится в сообщении ведомства.

"Ofgem понимает разочарование потребителей, вызванное отключением электроэнергии. Ofgem запросил срочный подробный отчет от National Grid, чтобы мы могли понять, что произошло, и решить, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять. Это может включать принудительные действия", - отметил регулятор.

Ранее National Grid сообщала, что масштабное отключение электричества, затронувшее около 1 миллиона британцев, было вызвано одновременной остановкой работы двух больших генераторов. Проблема была устранена спустя некоторое время в пятницу.

Отключение электроэнергии привело к перебоям в работе движения поездов, метро, транспорта, на дорогах не работали светофоры.