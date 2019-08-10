Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T13:41Z
https://ria.ru/20190810/1557372351.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155583/49/1555834901_0:142:3072:1870_1036x0_80_0_0_6533eccfcf33e93a79f692e9b6bf301e.jpg
РИА Новости

В СПЧ призвали воздержаться от незаконных действий после митинга в Москве

13:41, 10 августа 2019
1104
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у рамок металлоискателей на проспекте Академика Сахарова в Москве
Сотрудники полиции у рамок металлоискателей на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Группа членов Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) призвала граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных мероприятиях после проведения согласованной акции на проспекте Академика Сахарова в Москве, говорится в обращении, подписанном членами СПЧ Игорем Борисовым, Александром Бродом и Шотой Горгадзе.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба оппозиционера Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Вчера, 12:58РИА Новости
Москалькова надеется, что митинг в Москве пройдет без нарушений
"Мы призываем граждан не поддаваться на провокации и соблюдать общественный порядок, а правоохранительным органам действовать строго в рамках закона,​ не превышая свои полномочия", - говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Правозащитники обратили внимание, что некоторые оппозиционные политики продолжают демонстрировать явное неуважение к закону, призывая граждан на несогласованные акции в свою поддержку. Члены Совета упомянули, что уже выявлен многомиллионный ущерб объектам инфраструктуры Москвы от ранее проведенных несогласованных акций. В документе отмечается, что правоохранительные органы еще раз официально предупредили граждан о юридической ответственности за призывы и участие в подобных незаконных акциях.
Ранее Следственный комитет РФ в связи с распространением в СМИ и соцсетях призывов к участию в так называемых "мирных прогулках" после согласованного митинга 10 августа предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы также напомнили об ответственности за нарушения и провокации в ходе согласованного митинга 10 августа на проспекте академика Сахарова.
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
9 августа, 15:46РИА Новости
В ОП предложили создать "кодекс поведения" на митингах
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
1520004
Обсудить 2
МоскваОбщество
Рекомендуем
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Лента
новостей
Актер Анатолий Пашинин
Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине
Туристы на Красной площади в Москве
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Пешеходы в Москве во время дождя
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
Власти Египта планируют сделать Шарм-эш-Шейх "зеленым" курортом
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым
Школьница Брук Миллс
Пугающая деталь на фотографии девочки едва не стоила ей жизни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал богатейшие семьи мира
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
22:09Российские военные зафиксировали 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации
22:03Омбудсмен разбирается с ситуацией с задержанием подростков после акции
Лента новостейМолния