В СПЧ призвали воздержаться от незаконных действий после митинга в Москве

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Группа членов Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) призвала граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных мероприятиях после проведения согласованной акции на проспекте Академика Сахарова в Москве, говорится в обращении, подписанном членами СПЧ Игорем Борисовым, Александром Бродом и Шотой Горгадзе.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба оппозиционера Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

"Мы призываем граждан не поддаваться на провокации и соблюдать общественный порядок, а правоохранительным органам действовать строго в рамках закона,​ не превышая свои полномочия", - говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Правозащитники обратили внимание, что некоторые оппозиционные политики продолжают демонстрировать явное неуважение к закону, призывая граждан на несогласованные акции в свою поддержку. Члены Совета упомянули, что уже выявлен многомиллионный ущерб объектам инфраструктуры Москвы от ранее проведенных несогласованных акций. В документе отмечается, что правоохранительные органы еще раз официально предупредили граждан о юридической ответственности за призывы и участие в подобных незаконных акциях.

Ранее Следственный комитет РФ в связи с распространением в СМИ и соцсетях призывов к участию в так называемых "мирных прогулках" после согласованного митинга 10 августа предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы также напомнили об ответственности за нарушения и провокации в ходе согласованного митинга 10 августа на проспекте академика Сахарова.