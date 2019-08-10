В Петербурге подросток нашел бутылку, выпил из нее и попал в больницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Подросток в Санкт-Петербурге попал в больницу с признаками отравления после того, как, по предварительным данным, нашел на улице бутылку и выпил ее содержимое, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Ночью (9 августа) из своей квартиры дома 11/1 по улице Дыбенко в тяжелом состоянии с признаками отравления спиртосодержащей жидкостью госпитализирован 14-летний подросток. По предварительным данным, потерпевший нашел на улице бутылку и выпил находящуюся в ней неизвестную жидкость", - говорится в сообщении.
Полиция Петербурга проводит проверку.