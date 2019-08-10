В Петербурге подросток нашел бутылку, выпил из нее и попал в больницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Подросток в Санкт-Петербурге попал в больницу с признаками отравления после того, как, по предварительным данным, нашел на улице бутылку и выпил ее содержимое, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.