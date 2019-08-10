Huawei намерена расширить сотрудничество с российскими вузами

ДУНГУАНЬ (Китай), 10 авг - РИА Новости. Huawei продолжает работу с российскими вузами и хочет расширять ее, сообщил журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang).
"Мы продолжаем нашу работу с российскими вузами, и мы хотим расширить и углубить эту кооперацию. В России есть много возможностей для сотрудничества с вузами, там можно создать огромную армию инженеров и привлечь людей работать у нас", - сказал он.
В мае сообщалось, что руководство Huawei приняло решение перейти к глобальному взаимодействию с вузами России, сотрудничество предусматривает, в том числе, совместные компании, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и грантовую поддержку. В ходе конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei были выбраны Казанский федеральный университет (КФУ), Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и МГТУ имени Баумана.